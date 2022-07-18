Слабовидящего пенсионера ограбили в центре Петропавловска

Новости МТРК

19:26 18 Июля 2022

Слабовидящего пенсионера ограбили в центре Петропавловска. Инцидент произошёл вечером 4 июля по ул. Г. Мусрепова. Грабитель напал на 72-летнего мужчину со спины, повалил на землю и сорвал с него барсетку.

ЛЮФТ:
— Ну, я хотел подняться быстро, а на ногу не мог встать, она у меня как отрубленная сначала то была. Потом отошла, ничего. Ну, я крикнул ему: » Ты что делаешь то?», нарочно крикнул ему: «Документы то отдай хоть!

Описать обидчика пенсионер из-за проблем со зрением не смог. Делу помогли камеры видеонаблюдения. На следующий день тот же человек снова попал в объектив — теперь уже во время кражи 250-ти тысяч тенге из кассы продуктового магазина. 6 июля подозреваемого задержали.

МЕЙРАМ САРСЕНБАЕВ, сотрудник криминальной полиции 1-го отдела УП г. Петропавловска:

— В ходе ОРМ сотрудниками криминальной полиции 1 ОП был установлен и задержан житель г. Петропавловска 1982 г.р., ранее судимый и привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичных видов преступления.

Подозреваемый, конечно, уверяет, что раскаивается, и не знает, что его толкнуло на такой поступок.

 — Деньги хотел. Думал, деньги там. Толстая барсетка, показалось, что. В содеянном, конечно, раскаиваюсь, всё вернул, не знаю, бес попутал какой-то.

Полицейские ведут досудебное расследование. Подозреваемый находится под стражей. Грозит 39-летнему горожанину до 7 лет лишения свободы. Стражи порядка изъяли часть денег, похищенных из магазина, потерпевшему пенсионеру вернули барсетку и телефон.


Жанель Бисенбаева

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