Слабовидящего пенсионера ограбили в центре Петропавловска. Инцидент произошёл вечером 4 июля по ул. Г. Мусрепова. Грабитель напал на 72-летнего мужчину со спины, повалил на землю и сорвал с него барсетку.
ЛЮФТ:
— Ну, я хотел подняться быстро, а на ногу не мог встать, она у меня как отрубленная сначала то была. Потом отошла, ничего. Ну, я крикнул ему: » Ты что делаешь то?», нарочно крикнул ему: «Документы то отдай хоть!
Описать обидчика пенсионер из-за проблем со зрением не смог. Делу помогли камеры видеонаблюдения. На следующий день тот же человек снова попал в объектив — теперь уже во время кражи 250-ти тысяч тенге из кассы продуктового магазина. 6 июля подозреваемого задержали.
МЕЙРАМ САРСЕНБАЕВ, сотрудник криминальной полиции 1-го отдела УП г. Петропавловска:
— В ходе ОРМ сотрудниками криминальной полиции 1 ОП был установлен и задержан житель г. Петропавловска 1982 г.р., ранее судимый и привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичных видов преступления.
Подозреваемый, конечно, уверяет, что раскаивается, и не знает, что его толкнуло на такой поступок.
— Деньги хотел. Думал, деньги там. Толстая барсетка, показалось, что. В содеянном, конечно, раскаиваюсь, всё вернул, не знаю, бес попутал какой-то.
Полицейские ведут досудебное расследование. Подозреваемый находится под стражей. Грозит 39-летнему горожанину до 7 лет лишения свободы. Стражи порядка изъяли часть денег, похищенных из магазина, потерпевшему пенсионеру вернули барсетку и телефон.
Жанель Бисенбаева