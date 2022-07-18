Селу Альжан Айыртауского района исполнилось 90 лет

Так весело 16 июля жители и гости села Альжан Айыртауского района отмечали его 90-летие. Сегодня в населённом пункте живут 207 человек, а на юбилей собрались больше полутысячи. Большинство раньше жили здесь, некоторые приехали на праздник, чтобы увидеться с родными и поздравить их.

БЛИЦ:

— Я приехал из г.Кокшетау на 90-летие Альжанки. Тут живет мой двоюродный дядя. Тут очень нравится, свежий воздух.

— Был председателем колхоза мой отец с 1947 по 1968 годы, а теперь его внуки управляют этим хозяйством. Я очень сегодня счастлива, что мое село процветает. Это будет примером для тех поколений, которые идут за нами.

У 84-летнего Тенбая Ибраева к селу Альжан особое, очень трепетное отношение. Пенсионер какое-то время жил здесь, когда был ребенком.

ТЕНБАЙ ИБРАЕВ, председатель совета ветеранов департамента государственных доходов Акмолинской области:

— Я родом из села Карлыколь, рядом расположено село Альжанка. Однако, я, начиная с 5 класса, учился здесь. С 1950 по 1953 год. Тогда это место называлось колхозом имени Сталина. Очень хороший колхоз с большими тружениками села. Мы гордились в то время, что учимся в этой школе.

Гордится Тенбай Сафиульдинович и знакомством с уроженцем Альжана, Героем Социалистического Труда Кенжетаем Рамазановым. Его биография вошла в книгу, которую Тенбай Ибраев привез, чтобы вручить потомкам выдающегося сельчанина.

СЫМБАТ ХАСЕНОВА, дочь К. Рамазанова:

— Я дочка Героя Социалистического Труда Кенжетая Рамазанова, я 5 лет назад по семейным обстоятельствам переехала в Нур-Султан. С сыном приехала, с внуками , дочь приехала с мужем. Я здесь родилась, выросла, детьми бегали, играли.

Сейчас по селу Альжан бегает другое поколение мальчишек и девчонок. К слову, детей здесь живет немного. В местной школе учатся всего 35 учеников. Но все они знают имена выдающихся личностей родного села.

АКЕРКЕ ТЛЕУЖАНОВА, учитель казахского языка и литературы Альжанской основной школы, Айыртауский район:

— Айтен Байбазаров, Кабды Ордабаев, Балтабек Бейсембаев. Мы их никогда не забудем, гордимся ими. У нас много ветеранов, много бригадиров, председателей.

Кстати, село Альжан за 90 лет своего существования переименовывалось триджы. Сначала населенный пункт, созданный в 1932 году, назывался Сабирли, затем Сталин и только потом Альжан. В селе трудятся несколько предпринимателей, они участвовали в организации праздника.

Юбилей села проходил не только весело, но и активно. Палуаны разных возрастов Северо-Казахстанской и Акмолинской областей состязались в силе и выносливости. По соседству любой желающий мог принять участие в соревновании по армрестлингу.

На сельском празднике были и другие развлечения, скучно не было никому. Подкрепиться ароматным пловом и продолжить веселиться сельчане могли в юртах. Отдельную площадку организаторы юбилея приготовили для скачек и гонки борзых.