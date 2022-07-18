Правила безопасности на воде прежде всего!

Середина июля порадовала североказахстанцев жаркой погодой. Много отдыхающих проводят время на пляжах. Но, есть и те, кто пренебрегает своей безопасностью и выбирает для купания опасные места.

ДАНИЭЛЬ САРКИСЯН, старший инженер управления по ЧС г.Петропавловска:

— Напоминаем жителям Петропавловска, что существует два разрешенных для купания места — городской пляж и пляж о.Пестрого. Остальные места являются несанкционированными для купания. Основной причиной печальных последствий на водоёмах является состояние алкогольного опьянения. Люди злоупотребляют алкогольными напитками, оставляют детей без присмотра.

С начала купального сезона вода забрала жизни 3 человек, 1 из которых ребёнок. Каждый день спасатели проводят профилактические рейды. Разъясняют жителям правила поведения на воде, раздают памятки.

О правилах пребывания в местах купания должен знать каждый. Хорошо ли о них осведомлены североказахстанцы?

БЛИЦЫ:

— Ну какие правила знаю. Допустим, если упал ребенок, то нужно оказывать помощь соответствующую. Я знаю, что нужно вот так ребенка положить и хлопать по спине. Если не помогает, то дыхание изо рта в рот.

— Боишься воды — не суйся туда. Одно тут правило. За детьми в основном контроль всегда. Плавать если не можешь — не лезь. Лежи и загорай. Купаться в отведенных для этого местах. Не заезжать в непонятные, неизвестные места.

— Не заплывать за буйки, на середину, в принципе, не заплывать, глубоко не нырять.

— Не отходить далеко от родителей, купаться только возле пляжа и не заплывать за буйки.

Такие рейды с начала купального сезона спасатели вместе с полицейскими проводят каждый день. В прошлом году на воде погибли 32 человека. Из них 6 детей. Специалисты утверждают, что благодаря профилактическим мероприятиям подобных случаев становится меньше.