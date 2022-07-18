Лагерь отдыха «Окжетпес» начал свою работу

Лагерь отдыха «Окжетпес» в Аккайынском районе открыл свой первый сезон в этом году 11 июля. Сюда приехали отдохнуть 90 ребят в возрасте от 7 до 15 лет. Сегодня навестил ребят аким Аккайынского района.

Рустем Елубаев, аким Аккайынского района:

ЛЮФТ: Кормят хорошо?

-Да!

Нравится?

-Да!

Но, несколько пожеланий у школьников всё же есть. Нужен Wi-Fi и бассейн. А так всё устраивает. Сегодня у них по программе — «День спорта». Какая команда окажется лучшей в футболе, та покажет свою сноровку в игре с вожатыми.

Место, где можно порезвиться, есть. Спортивные зоны здесь стараются поддерживать в удовлетворительном состоянии.

Рамиль Губайдуллин, директор лагеря «Окжетпес», Аккайынский район:

— Мы хотели бы инвентарь. Мы покупаем мячи, на один сезон не хватает — что футбольные, что волейбольные. Мячей хороших нет, мы обычно покупаем по госзакупу. Ну, естественно, мы всегда должны приобретать их по доступной цене.

Каждый день — увлекательная программа. Проводили «День Нептуна», «День шиворот-навыворот», «День бизнеса». Изучают языки, ходят на кружки по интересам, питаются 5 раз в день. Для ребят такие летние каникулы в лагере — настоящий праздник. Кто-то приезжает в любимый «Окжетпес» каждое лето.

БЛИЦ

— Нравится! Можно отдыхать, гулять, познакомился с новыми друзьями.

— В лагере второй раз, хорошо кормят, друзей много нашел. 0.31Нравится в футбол играть, на качелях качаться, на турниках.

— Новые люди появляются, знакомства. Каждый год что-то меняется. Площадка увеличивается, каждый год новые конкурсы появляются. Вот в этом году накрыли шатер, красиво становится. Поэтому приезжаем каждый год.

— Здесь интересно, всякие конкурсы, выступаем, кормят хорошо и развлечения интересные. Я буду теперь сюда ездить каждый год!

В лагере — 7 отрядов по 12-13 человек. За порядком в каждом из них следят по два вожатых. В этом году из районных школ приехали 15 педагогов. Андрей Кормин работает в Ленинской средней школе учителем физкультуры. Впервые оказался в роли вожатого. Говорит, хочет приехать сюда и на следующий сезон.

Андрей Кормин, вожатый

— Мне очень нравится работать с детьми. Мы освоились за эти дни, стали им вторыми родителями. Очень хорошо слушаются, дети нас любят, как и мы их. Каждый день проводим разминку. Старшая медсестра дает распорядок дня, дети подготавливаются к концерту, вечером все танцуют, поют. Разные развлечения проводят.

Дальше по расписанию — построение. На торжественной линейке руководитель отдела образования Аккайынского района Рустем Исин поздравил ребят и пожелал им хорошего отдыха. А они подготовили выступления.

Дальше мальчишек и девчонок ждал приятный сюрприз — всем по мороженому! Лагерь «Окжетпес» в Аккайынском районе единственный. Ему более 60 лет. Каждый год лагерь облагораживают своими силами, также помогают местные ТОО. Веселье обеспечивают, уют на возможном уровне стараются поддерживать. Однако, этого недостаточно. Лагерь нуждается в капитальном ремонте. В районном отделе образования прокомментировали, что ситуация на контроле и без поддержки лагерь не оставляют.

Рустем Исин, руководитель отдела образования Аккайынского района:

— По капитальному ремонту мы просим подготовить проектно-сметную документацию. На следующий год возможно будет ПСД и капитальный ремонт ждём. С управления образования будут выделяться средства. Запросили, сейчас на рассмотрении. Ранее запрашивали, но сейчас из районного бюджета перешли в областной.

Из 90 ребят почти половина отдыхает бесплатно в рамках программы всеобуча. 10 дней отдыха обходится родителям в 30 000 тенге. В прошлом году путевка стоила 18 тысяч, подняли стоимость из-за роста цен на продукты питания. Второй сезон встретит 120 детей из Аккайынского и Акжарского районов 23 июля. Старт третьего планируется на 4 августа.