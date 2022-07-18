Какие предприятия получат паспорт готовности к зиме

В территориальном департаменте Комитета атомного и энергетического надзора и контроля напоминают, что энергетическим компаниям необходимо получать паспорта готовности. Их ежегодно выдают с 15 августа по 30 сентября включительно через веб-портал электронного правительства. Комиссия по оценке готовности энергопредприятий к отопительному сезону начнёт свою работу с 1 августа. Не уложившимся в срок организациям предстоит заплатить штраф в размере 300 МРП, это почти 1 млн тенге. В прошлом году таких фактов в ведомстве не зарегистрировали. Зато были замечания. Они коснулись работы ТЭЦ-2 и СК РЭК. В департаменте напомнили о пакете документов, который нужно предоставить в государственный орган.



НИКОЛАЙ БОРЗИЛОВ, руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики РК:

— Для получения паспорта готовности необходимо заявление, перечень документов, подтверждающие условия выполнения готовности, а также заключение экспертизы станций к работе в осенне-зимний период. 04.02 В территориальном департаменте паспорта должны получить 3 организации, в центральном аппарате — 5.