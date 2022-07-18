Фотовыставка «Право на любовь» открылась в Петропавловске

В Петропавловске открылась фотовыставка «Право на любовь». Её героями стали около сорока обитателей двух городских приютов: «Белый Бим» и «Приют Исакова». Авторы проникновенных и минималистичных снимков — Станислав Иванов и Евгений Некрошевич.

СТАНИСЛАВ ИВАНОВ, фотограф:

— Далеко не все участники фотосъемки охотно хотели участвовать, мы прибегали к хитростям, использовали вкусняшки. Сотрудники приюта помогали, совместными усилиями мы смогли сделать эту съемку. Мы вдохновились примерами других стран, они проводили подобные выставки, плюс минус похожие. Также у нас остро строит вопрос приютов, бездомных животных, соответственно, мы решили тоже сделать такую выставку.

Все средства, собранные с продажи картин, пойдут на помощь питомцам двух приютов. Руководит ими Екатерина Королёва. В том, который недавно открыл Андрей Исаков, живут 240 собак и 290 кошек. Приют «Белый Бим» существует пятый год. Сейчас там находятся около 500 четвероногих. Пандемия очень сильно повлияла на его работу.

ЕКАТЕРИНА КОРОЛЕВА, директор приютов для бездомных животных:

— С тех пор мы не можем никак выровняться. Если мы раньше строились, вакцинировались, лечили, клиники оплачивали, то сейчас мы оплачиваем только зарплату работникам и корма. Мы больше ничего не можем делать, впритык все. Пока еще не было такого, что мы накормить не могли, но страшно, что такое может случиться. Потому что помощи стали меньше намного, а животных больше и больше. Мы не решим проблему приютами, сейчас ждем от государства помощи именно в стерилизации.

Фотовыставку организовали, чтобы в очередной раз обратить внимание на проблемы бездомных хвостатых. Чтобы понять, что они чувствуют, достаточно просто заглянуть им в глаза. В них кроме грусти виднеется надежда. Каждый питомец, который потерял дом, мечтает обрести его снова и главное — больше никогда не потерять.

БЛИЦ:

— Бедные собаки остаются на улице, неравнодушные люди помогают им. 00:32 У меня есть кошка, мы ее две недели назад с улицы забрали.

— Выставка нравится, очень хорошая, молодцы.

Фотовыставка «Право на любовь» будет проходить две недели на площадке арт-центра «Qyzyljar», вход свободный. Работа в таком формате стоит 5 тысяч, фотографии побольше 10 тысяч тенге. Их авторы планируют в будущем провести съемку с кошками, которые живут в приютах.