Молодёжное крыло Jas Otan переименовали

Новости МТРК

17:45 15 Июля 2022

12 июля на внеочередном VI съезде молодежного крыла партии Amanat приняли решение о переименовании Jas Otan. Теперь молодежное крыло будет называться «Жастар Рухы».

Предложение о переименовании молодежного крыла озвучил Биржан Оразов, форвард футзального клуба «Кайрат», ставший лучшим бомбардиром Евро-2022. Новое название «Жастар Рухы» станет показателем нацеленности на внутренние изменения. Председатель партии Amanat поставил перед молодёжным крылом ряд перспективных задач. Среди них — внедрение региональных карт ожиданий и проблем молодежи. Руководитель молодежного ресурсного центра СКО Альфараби Мынбай выделил одну из самых актуальных проблем на сегодня.

Альфараби Мынбай, руководитель молодежного ресурсного центра СКО
— В целях поднятия духа молодежи было дано и соответствующее название. Сейчас происходит много изменений. У молодежи много проблем, с целью решения этих проблем мы и приняли участие в съезде. Чаще всего поднимались проблемы сельской молодежи. Отмечается рост оттока молодежи из села, поэтому необходимо принять меры по удержанию молодежи на селе.

В пленарном заседании съезда, который проходил в поселке Зеренде Акмолинской области, приняли участие свыше 350 делегатов и гостей со всех регионов страны. СКО представляли 11 человек. Среди них — волонтер-медик Дина Сураганова.

Дина Сураганова, волонтер-медик
— На мероприятии была представлена программа трансформационной работы и было озвучено ряд интересных идей, инициатив. Было предложено провести всемирные игры кочевников в 2024 году, а также предложили проводить Акыл батл среди молодежи. Все эти изменения, я считаю, показывают глубокий модернизационный потенциал молодежной партии и готовность партии к преобразованию.

На съезде отметили, что от молодых граждан зависит, каким будет наше общество, а значит, и страна. Поэтому, дух молодежи должен определяться здоровыми морально-этическими нормами: справедливость, знания, честный труд, свобода и патриотизм. Следуя им, мы сможем встать на путь прогресса и развития.


Анастасия Кузнецова

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