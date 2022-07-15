Касым-ЖомартТокаев обеспокоен ростом младенческой и материнской смертности

Новости МТРК

17:48 15 Июля 2022

Ростом младенческой и материнской смертности обеспокоен Касым-Жомарт Токаев. Такое заявление глава государства сделал в четверг на расширенном заседании правительства. Одной из главных его задач, по мнению президента, является сохранение здоровья матери и ребенка. Касым-Жомарт Токаев поручил проверить состояние перинатальной службы для принятия соответствующих срочных мер. Как заявил Касым-Жомарт Токаев, большинство родильных домов не соответствуют международным стандартам. Поэтому, по словам Президента, необходимо принять срочные меры и решить эту проблему.


В целом, если говорить о здравоохранении, то здесь много проблемных вопросов. В Казахстане очень высокий показатель смертности от хронических заболеваний. Ситуация у нас особенно плохая по сравнению со странами-членами Организации экономического сотрудничества и развития.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, президент РК


Дарья Пышмынцева

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