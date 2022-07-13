Сферу охраны и защиты прав интеллектуальной собственности совершенствует в РК

Новости МТРК

17:09 13 Июля 2022

 

Сферу охраны и защиты прав интеллектуальной собственности совершенствует в Казахстане. О внесённых в закон поправках на брифинге службы центральных коммуникаций рассказали представители министерства юстиции. В ведомстве работу начали с повышения прозрачности и эффективности деятельности организации, управляющих правами на коллективной основе. Изменения, по словам Акерке Ахметовой, оправдают ожидания 9-ти тысяч казахстанских авторов и правообладателей. Ещё в министерстве ввели новый объект промышленной собственности «Географическое указание».


АКЕРКЕ АХМЕТОВА, вице-министр юстиции РК:
— Данная поправка позволит отечественным товаропроизводителям выйти на мировые рынки с новыми возможностями. Репутация и качество товара в данном случае связана с определённым географическим объектом. Например, казахстанский шоколад, шубаркульский уголь. Это всё будет объектом географических указаний.

Разработали здесь также дорожную карту по дальнейшему развитию интеллектуальной собственности. Она позволит создать центры технологий и инноваций при университетах. 13 таковых в Казахстане уже работают. Это, всё что касается новшеств в законодательство. На брифинге разобрали и вопросы недоработок, с которыми часто сталкиваются авторы и правообладатели. Журналистов интересовало, кто же занимается проверкой и экспертизой текстов, а также, кто в случае столкновений защитит авторские права.

АЙДЫН АРТЫКОВА, заместитель директора РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» министерства юстиции РК:
— Дело в том, что, когда вы регистрируете свои авторские права, там не проводится никакая экспертиза. То есть никакие объекты друг с другом не сравниваются. Оно несёт регистрационный характер. Потому что на рынке, когда происходят столкновения прав, тогда в суде вы сами должны будете доказать, что вы являетесь именно автором этого произведения.

Также на брифинге заверили, что работу по совершенствованию сферы продолжат и дальше.


Жанель Бисенбаева

Читайте также

Новости МТРК 29.06.2022
Обучающие курсы для руководителей полицейских подразделений проходят в СКО
В городском акимате прокомментировали ситуацию с инженерными сетями дома по улице Порфирьева,60
Новости МТРК 11.07.2022
Товарооборот между Казахстаном и Россией составил 9,2 млрд долларов
Минсельхоз начал распределение квот на ввоз сахара
500 млн тенге задолжало КГП «Коммунхоз» бизнесменам
Готовь уголь летом!
19 военнослужащих ВТШ г. Петропавловска приняли присягу
Чествование участников военных действий при межэтническом конфликте в Нагорном Карабахе
«А у нас водопровод»: жители села Ташкентка Кызылжарского района радуются долгожданной воде
40 правонарушений в быту за 8 дней выявили полицейские Петропавловска