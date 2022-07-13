«А у нас водопровод»: жители села Ташкентка Кызылжарского района радуются долгожданной воде

Новости МТРК

17:14 13 Июля 2022

 

Надежда Федорова живёт в селе Ташкентке уже более 30 лет. До недавнего времени пенсионерке приходилось ждать, пока соцработники преодолеют полтора километра до водонапорной башни и принесут воду. Но вот уже как неделю Надежда Ивановна наслаждается поливом своего любимого огорода. Внутри поселка провели сети.

Надежда Федорова, жительница села Ташкентка
— Мы брали с водокачки привозили флягами. Я всё-таки не молодая уже, 74 год. Так вот мучились, мне соцработник привозил воду. Ну а теперь хорошо, теперь дома вода и огород поливать можно. До воды дожили, теперь и до газа надо дожить. Вообще было бы хорошо.

Всего в селе 4 улицы, 80 домов, проживают здесь 250 человек. В прошлом году на центральной улице выкопали колодцы и подвели воду в дома. А на окраинах работы начались в этом году. 15 июня сюда заступили специалисты товарищества «Казмехмонтаж», и вот им осталось лишь благоустроить строительно-монтажные площадки.

Жаслан Биримжанов, главный инженер ТОО «Казмехмонтаж»
—  Протяженность 1800 метров, диаметр 50 мм, методом горизонтального бурения. Установлено 13 колодцев, смонтирована заборная арматура, также произведены работы по прессовке, очистке трубопровода.

На прокладку внутрипоселкового водопровода из областного бюджета затратили 10 млн тенге. А в дом проводили воду сельчане за свои средства. Такая услуга обошлась жителям в 3-3,5 тысячи тенге за метр. Всего в Кызылжарском районе 69 сел, 49 — уже подключены к центральному водоснабжению.

Жанат Садвокасов, аким Кызылжарского района
— В последние годы благодаря государственным программам, комплексному плану развития, поддержки акима области работа проводится. Если говорить по методу санации, то есть те действующие трубы, которые были, старые трубы, мы их обновляем, улучшаем. Таким методом мы провели в 14 селах.

Всего по району 15 тысяч дворов. Вода в дом проведена почти у 10 тысяч.


Анастасия Кузнецова

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