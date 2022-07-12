Юные спасатели СКО заняли 4 место в республиканских соревнованиях

Навыки базовой медицины, бег с препятствиями, альпинизм и многое другое. Юные спасатели проходили тяжелые испытания. Возраст участников от 13 до 17 лет.

С 27 мая по 1 июля в Кокшетау проходил республиканский этап соревнований «Юный спасатель». Приняли в нем участие 140 школьников в составе 17 областных команд. Наш регион представила команда «Алау» Уалихановского района. Состязания стали настоящим испытанием на выносливость. 8 ребят испытали сложные физические нагрузки в жаркую погоду и высокую конкуренцию.

ДИНАРА АБИЛКАИР, участница сорвенований, Уалихановский район:

— Мы прошли областной этап и заняли первое место. Нам сказали, что мы поедем на республиканский. Это посеяло в нас надежду. А сможем ли мы добиться большего? И так вышло, что мы заняли 4 место. Это очень классно. Это эмоции, новый опыт. И появлется желание работать дальше в этой сфере.

Для 16-летнего Жалгаса эти состязания особенные. Свои достижения он посвятил своему старшему брату, на которого равняется.

ЖАЛГАС КАБДУЛЛА, участник сорвенований, Уалихановский район:

— Мой брат сейчас работает в ОЧС. Я беру с него большой пример. Хочу быть как он. Самое трудное это эстафета. Она проходила в боевой одежде, +30 градусов жары, и бегать было слишком тяжело. Я получил колоссальное удовольствие от соревнований. И не важно, что мы не выиграли. Главное, участие, как говорят. И все равно я доволен своим результатом.

Состязания проходили по 7 видам: визитная карточка, стенгазета, оказание медицинской помощи, пожарная эстафета, аварийно-спасательные работы в зоне техногенной аварии, поисково-спасательные работы в условиях природной и водной среды. В итоге наша команда заняла 2 место.

Сегодня финалистов и, возможно, будущих спасателей чествовали в департаменте по ЧС, наградили призами: почетными грамотами, памятными подарками, а также сертификатами на абонемент в физкультурно-оздоровительный комплекс.