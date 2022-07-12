Президент РК обратился к молодёжи Нового Казахстана

Новости МТРК

18:55 12 Июля 2022

 

Молодёжное крыло партии «Amanat» получило новое название — «Жастар Рухы». Идею о переименовании поддержали все делегаты во время внеочередного VI съезда крыла партии. Также во время встречи к молодёжи обратился Президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Он назвал три важных приоритета для молодежи Нового Казахстана: стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм. Говоря о стремлении к знаниям, Президент заявил, что будущее за цифровыми технологиями и инновациями. При участии молодежи страна должна стать конкурентоспособной, обеспечив повышение благосостояния и качества жизни граждан. Молодежь должна ценить честный труд и быть сильной духом, уметь ставить интересы государства выше всего. Для этого нужно знать родной язык, чтить традиции и историю своего народа. Это — святой долг каждого молодого человека, добавил Токаев.

Айгерим Хамзина

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