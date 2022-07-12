30 североказахстанцев заявили о новом виде мошенничества

Представляются полицейскими и узнают информацию о банковских счетах. 30 североказахстанцев обратились в полицию с заявлением о новом виде телефонного мошенничества. Никто из них от рук аферистов не пострадал. Более того, жители СКО сами стали проводить активную информационную работу против онлайн-мошенников. В социальных сетях североказахстанцы распространяют аудиозапись разговора с аферистом. На нём женщина представилась сотрудником полиции, сообщила о возбуждении уголовного дела. Якобы со счёта петропавловца аферисты пытались снять деньги. Чтобы их остановить, нужны банковские данные пострадавшего. Полицейские просят не доверять таким звонкам и отмечают, что для уточнения имени и фамилии полицейских можно обратиться в территориальные подразделения, откуда якобы был совершен звонок. Номера для связи опубликованы на официальных сайтах.