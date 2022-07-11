Как повысить доходы сельчан? Об этом говорили на выездном семинаре, который проводят для сельских акимов. Обучающие курсы проходят по всей стране. В том числе в СКО.

За 3 дня акимы сёл и округов узнают, как вычислить потенциальные бизнес – ниши на селе, а главное, как их заполнить. За ответами на эти вопросы из Тайыншинского района приехал Ермукан Темирбаев. В должности главы Яснополянского сельского округа он полтора года. Под его ответственностью 4 села, в которых проживает почти 2,5 тысячи человек. Свободных ниш для развития бизнеса много, говорит он.Но делать это нужно с умом, продумав всё на 10 шагов вперед, говорят бизнес-тренеры. Главное преимущество сельского предпринимательства – много неосвоенных видов бизнеса. В большинстве деревень сфера услуг представлена только продуктовым магазином. Вот где пространство для бизнес-идей. Но нужно проанализировать, будет ли дело успешным и прибыльным. В остальном поможет государство.

ЗУЛЬФИЯ БАДЕЕВА, бизнес-тренер ассоциации развития бизнеса сельской местности:

– Благодаря скринингу, который проведут в сельской местности, уже определятся бизнес-ниши. Планируется, что с декабря этого года будут выделяться деньги под 2,5%, чтобы сельское население, которое организуется в кооперативы и другие структуры, развивали бизнес с целью повышения доходов населения.

Во время семинара сельские акимы также узнают секреты грамотного маркетинга и успешного бизнес – планирования. В СКО обучение пройдут 190 руководителей сёл и округов.