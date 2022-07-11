Горячая линия по земельным вопросам

Новости МТРК

14:52 11 Июля 2022

 

В Казахстане работает горячая линия по земельным вопросам. Также заявки принимаются через WhatsApp. Номера вы идите на экране.
8 800 080 44 41, WhatsApp по номеру +7700 800 4441
По данным партии AMANAT, на эту линию казахстанцы могут сообщать обо всех фактах нарушений, связанных с использованием земли. Как заявили в партии, комиссия активно занимается вопросом возврата в государственную собственность неиспользуемых и незаконно выделенных земель сельскохозяйственного назначения. Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил вернуть такие земли и обеспечить их доступность для жителей сел. В партии также сообщили, что за несколько месяцев усилиями аманатовцев возвращено свыше 160 тыс. га пастбищных земель в Карагандинской, Жамбылской, Туркестанской и Актюбинской областях. Напомним, что до конца текущего года планируется вернуть в госсобственность не менее 5 млн га неиспользуемых сельхозземель.


Дарья Пышмынцева

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