В лагере «Достык» детям рассказали о правилах пожарной безопасности

В детском оздоровительном лагере «Достык» сегодня необычные гости. К ребятам приехали спасатели, чтобы рассказать о правилах пожарной безопасности, показать их работу на деле. Группа мальчишек и девчонок собрались возле большого вездехода под названием «Трэкол». Техника предназначена для спасения людей при наводнении или снежных заносах. За руль вездехода отважно села 12-летняя Амина Жексымбаева. Впечатления остались самые яркие.



АМИНА ЖЕКСЫМБАЕВА:

— В городе я пару раз видела такие машины, никогда не садилась. Мне очень понравилась машина. Не знала, что есть такие рации здесь.

А вот в этом кругу Вероника Богданова примеряет на себе альпинистское снаряжение. Экипировку спасатели используют для оказания помощи через окна или балконы высотных зданий, если через дверь на объект никак не попасть.



ВЕРОНИКА БОГДАНОВА:

— Я в первый раз это примеряю, но часто видела такое в фильмах. Снаряжение довольно тяжеловатое. Я думаю, очень тяжело будет забраться в горы. Всё для того, чтобы тебе было удобно спускаться, чтобы точно не упала.

Ещё одна группа ребят окружила пожарную машину. Пожалуй, сегодня это главный экспонат. Спасатели открыли отсеки, в которых хранится необходимое оборудование, рассказали про их предназначение. Ребятам такие познавательные уроки понравились.

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— «Я даже не ожидала, что к нам приедут с таким инструктажем. Я рада, что смогла узнать обо всём этом, увидела очень много техники, о которой не знала. Теперь я знаю, насколько у спасателей очень сложная работа».

— «Такое, правда, не каждый день происходит, когда можно увидеть пожарную машину. Интересно послушать, как это всё происходит».

— «Я в городе очень часто вижу пожарные машины, на какой скорости они едут, чтобы спасти жизни. Сегодня нам провели инструкцию и показали, где и что находится».

Это не первый визит спасателей в лагерь «Достык». В каждый приезд они раздают ребятам памятки пожарной безопасности.



ДАНИЭЛЬ САРКИСЯН, старший инженер управления по ЧС г. Петропавловска:

— Была проведена профилактическая беседа с детьми. Детям всё понравилось, много вопросов задавали. Данные мероприятия будут проходить до конца сезона летних лагерей.

Сейчас в «Достыке» отдыхают 230 детей. За 6 сезонов в лагере планируют принять более тысячи ребят.