Раритетное ружье нашел житель Петропавловска

Новости МТРК

19:02 8 Июля 2022

 

Раритетное ружье, разработанное полтора века назад, нашел житель Петропавловска. Мужчина обнаружил его при разборе старого гаража. Под полом он увидел длинный свёрток.

ОЛЕГ ВОЛОШИН, житель г. Петропавловска:
— Я его замотал в покрывала, в тряпки и обратился в горотдел наш. В горотделе потом уже мне объяснили, что это очень редкая находка. Вот так вот это произошло.

Криминалисты установили, что представленный образец является винтовкой Бердана образца 1870 года. В 20-е прошлого века устаревшие «берданки» переделывали и продавали населению в качестве охотничьего оружия. В народе их называли «фроловками». Специалисты отмечают, подобной находки в области ещё не было.

МЕЙРАМ ШАРИШЕВ, начальник отделения УП г. Петропавловска:
— Такие ружья в практике очень редки, можно сказать, их нет. В основном сдают нам ружья, но гладкоствольные, Ижевского завода, вот такие марки, а вот такие вот — это единичные случаи.

Ружьё старое и стрелять из него уже не получится. Решено передать его в музей областного департамента полиции. Стражи порядка напоминают, что только добровольная сдача незарегистрированного оружия избавляет от уголовной и административной ответственности за его незаконное хранение.


Диана Салихова

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