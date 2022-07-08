Раритетное ружье нашел житель Петропавловска

Раритетное ружье, разработанное полтора века назад, нашел житель Петропавловска. Мужчина обнаружил его при разборе старого гаража. Под полом он увидел длинный свёрток.

ОЛЕГ ВОЛОШИН, житель г. Петропавловска:

— Я его замотал в покрывала, в тряпки и обратился в горотдел наш. В горотделе потом уже мне объяснили, что это очень редкая находка. Вот так вот это произошло.

Криминалисты установили, что представленный образец является винтовкой Бердана образца 1870 года. В 20-е прошлого века устаревшие «берданки» переделывали и продавали населению в качестве охотничьего оружия. В народе их называли «фроловками». Специалисты отмечают, подобной находки в области ещё не было.

МЕЙРАМ ШАРИШЕВ, начальник отделения УП г. Петропавловска:

— Такие ружья в практике очень редки, можно сказать, их нет. В основном сдают нам ружья, но гладкоствольные, Ижевского завода, вот такие марки, а вот такие вот — это единичные случаи.

Ружьё старое и стрелять из него уже не получится. Решено передать его в музей областного департамента полиции. Стражи порядка напоминают, что только добровольная сдача незарегистрированного оружия избавляет от уголовной и административной ответственности за его незаконное хранение.