Приостановка телерадиовещания

На Петропавловской телевышке продолжаются ремонтные работы. Напомним, демонтаж оборудования там и на районных станциях провели еще в июне. Телерадиовещание тогда приостановили с 9 утра и до 17:00. Работы организовали в несколько этапов. Приходятся они также на июль и август — на период с 11 по 15 июля и с 8 по 12 августа.

ДУЛАТ МУСАФИРОВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДИРЕКЦИИ РАДИОТЕЛЕВЕЩАНИЯ

— Также на РТС «Узынколь» района М. Жумабаева будут работы с 18 по 22 июля и с 15 по 19 августа. А на РТС «Рузаевка» района им. Г. Мусурепова работа будет проводиться с 25 по 29 июля. Время проведения работ на всех станциях — с 9:00 до 17:00 часов. В это время будет полное отключение сервиса: и радио, и телевидения.