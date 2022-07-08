Нетрезвый мотоциклист совершил ДТП

Нетрезвый мотоциклист попал в аварию возле села Арыкбалык Айыртауского района. 26-летний парень перевернулся на мотоцикле и упал в кювет. Его доставили в больницу и оказали помощь. Сельчанин признал, что сел за руль после употребления спиртного. Назначена экспертиза, по результатам которой ему грозит административная ответственность. Управление в нетрезвом виде влечёт арест на 15 суток и лишение права управления на 7 лет. С начала года в области совершено 4 ДТП с участием мототранспорта, в которых пострадали 5 человек. А с начала этого месяца полицейские выявили 20 нетрезвых водителей.

Диана Салихова