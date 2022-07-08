Мониторинг ремонта объектов образования

Почти 60 лет здание Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, района М.Жумабаева не видело капитального ремонта. Построили его в 1965 году, раньше здесь был Полудинский детский дом. В 2018 году его реорганизовали в Центр поддержки детей. В этом году в рамках программы «Ауыл-ел бесігі» на капитальный ремонт заведения выделили более 70 млн тенге.

Татьяна Токарева, директор Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, район М.Жумабаева:

— Мы очень рады, что в нашем центре капитальный ремонт. Ремонта не было много лет. Сейчас у нас появится новая крыша, новые окна, полностью будет заменена система отопления. Подрядчик — ТОО «Доломит». Очень мы с ними дружно работаем, всё оперативно, качественно.

Приступили к работе здесь в июне. До 1 августа ремонт планируют закончить.

Балгат Дуйсен, прораб:

— Ремонт кровли подходит к завершению. Заканчиваем через день. Окна заменили на 60%. Теперь остальная работа у нас за системой отопления. Материалы заказали. С понедельника начнем работу. После замены системы отопления приступаем к восстановительным работам внутри объекта.

В качестве спонсорской помощи подрядчик планирует благоустроить баню. Всего по программе «Ауыл — ел бесігі» в области проведут капитальный ремонт 20 объектов образования.

Владимир Ткаченко, заместитель руководителя управления образования СКО:

— Выделено 2,4 млрд тенге на капитальный ремонт 27 объектов. В рамках программы «Ауыл-ел бесігі» выделено 1,9 млрд тенге и из областного бюджета на 7 объектов выделено 484, 7 млн тенге. Ремонт по замене кровли, замене окон, отопления, внутренние и внешние работы. По всем объектам завершены конкурсные процедуры, заключены договоры и начаты работы. Планируем закончить работы 20-25 августа.

Сейчас в Центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, района М.Жумабаева проживают 54 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет. С начала этого года сюда поступило порядка 15 детей, 10 воспитанников ушли в семью.