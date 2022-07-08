«Народу Казахстана»

Рука помощи от казахстанцев. Полгода назад по поручению Президента в стране создали фонд «Қазақстан халқына». Туда поступило 130 млрд тенге от меценатов, предпринимателей, национальных компаний и крупных предприятий.

В фонд обратились 8200 казахстанцев, которые оказались в сложной жизненной ситуации. В том числе родители детей с орфанными заболеваниями. Настолько редкими, что в Казахстане даже нет протокола их лечения. Препараты, которые могут спасти жизнь таких детей, не зарегистрированы. Чтобы ввезти в страну лекарство хотя бы для одного ребёнка, фонд «Қазақстан халқына» проводит долгие переговоры с посольствами и производителями редких препаратов.

БОЛАТ ЖАМИШЕВ, председатель общественного социального фонда «Қазақстан халқына»:

— Поэтому мы хотим увеличить нашу помощь таким детям, но путём предоставления грантов СК «Фармация». Областное управление здравоохранения совместно с минздравом и СК «Фармация» должны будут определить тот контингент детей, которым нужна помощь. Мы за счёт гранта СК «Фармация» поможем купить эти лекарства. Потому что за счёт гарантированного объёма их не купить, они не зарегистрированы.

Стоимость жизненно важного укола в среднем — 40 млн тенге. Но одной инъекцией не обойтись. В среднем нужно около 5. Реализуют сейчас и проект офтальмологического скрининга. За счёт фонда свыше 30 перинатальных центров всей страны оснастят специальным медоборудованием для выявления патологий.

БОЛАТ ЖАМИШЕВ, председатель общественного социального фонда «Қазақстан халқына»:

— Офтальмологический скрининг позволяет на ранней стадии выявлять у недоношенных детей недоразвитие органов зрения, чтобы исключить их инвалидизацию и слепоту через своевременное вмешательство.

В планах добавить в перинатальные центры и оборудование для раннего выявления патологий органов слуха. В этом вопросе главное — вовремя начать лечение на ранней стадии. Но, несмотря на проводимую работу, фонд пока что не отвечает тем требованиям, которые поставил Президент страны. В этом признаётся сам председатель фонда. Для сбора предложений он и приехал в СК. От местного предпринимателя Сергея Звольского прозвучала просьба — уделить больше внимания сельской молодёжи.

СЕРГЕЙ ЗВОЛЬСКИЙ, директор ТОО «Астык- STEM»:

— Была такая фраза: «Стереть грани между городом и деревней». Максимально создать условия: жильё, благоустройство, водоотведение. Но этого мало. В любом случае молодой человек старается уехать в город, построить семью и вернуться назад очень сложно. Я хотел бы попросить обратить внимание на сельские школы, на уровень образования.

Одна из идей на вооружении фонда — создание опорной школы в каждом регионе. Планируют для начала оснастить 17 сельских учебных заведений. Этот опыт переняли у одной из компаний, которая за свой счёт полностью оснастила 5 сельских школ.

БОЛАТ ЖАМИШЕВ, председатель общественного социального фонда «Қазақстан халқына»:

— 250 млн в среднем на школу. Оснастила кабинеты и заключила договор с НИШ, чтобы НИШ взял на себя методологическую подготовку преподавателей этих школ. Результат в этих сельских школах очень сильно повысился в течение 2 лет.

От североказахстанцев звучали предложения по развитию спорта, улучшению работы системы здравоохранения на селе. Свои предложения можно будет отправить также на портал «Қазақстан халқына».