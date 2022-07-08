Мобильная библиотека в медицинских учреждениях Петропавловска

Отсканируй код и читай. В медицинских учреждениях Петропавловска появились вот такие баннеры с виртуальными книжными полками. Установили их в рамках программы «Мобильная библиотека».

ТАТЬЯНА ФОМИНА, старший библиотекарь центральной городской библиотеки им.И.Шухова:

— Она очень удобна и проста в использовани, поэтому наша библиотека все чаще ее использует в продвижении чтения. Так на детском абонементе оформлен стенд «Лето с книгой», на котором изображены обложки книг с кодами для чтения книг по школьной программе. Здесь мы постарались подобрать детективы, казахстанских авторов, фантастику и любовные романы.

Книги адаптированы под учреждения. В детской больнице произведения для детей: сказки, рассказы и многое другое.

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— Воспользоваться услугой мобильной библиотеки очень просто. Достаточно отсканировать qr-код понравившейся книги и перейти по ссылке.

С произведением можно ознакомиться онлайн или скачать себе на телефон и читать в любое удобное время. Мобильная библиотека насчитывает порядка 50-60 книг. Каждую можно скачать абсолютно бесплатно.

ДАРЬЯ ПЕТРИЩЕВА, врач-статист многопрофильной областной больницы:

— Прекрасно, что баннер такой комфортабельный, небольшой и его очень легко транспортировать. Т.к. мы является большой медицинской организацией, у нас есть несколько корпусов, поэтому баннер будет перемещаться. Сегодня он постоит в здании поликлиники, завтра мы его переместим в хирургический комплекс, затем в терапевтический, чтобы все пациенты могли воспользоваться услугами мобильной библиотеки.

Такие баннеры будут радовать североказахстанцев в 5 медицинских учреждениях: в детской и взрослой областной больницах, в онкологическом диспансере, кардиоцентре и городской больнице скорой медицинской помощи.