Штраф за публикацию в соцсетях

Новости МТРК

17:51 7 Июля 2022

Штраф за религиозный контент в соцсетях заплатит 39-летний житель района им. Г. Мусрепова. Материалы, опубликованные в мессенджере «WhatsApp», обошлись сельчанину в сумму более ста тысяч тенге. За 6 месяцев к подобным административным правонарушениям полицейские привлекли 9 североказахстанцев. Им грозит штраф до 200 МРП, это свыше 600 тысяч тенге. Стражи порядка напоминают, что распространять материалы и предметы религиозного значения можно только в культовых зданиях, религиозных организациях образования, а также в специально определенных местными исполнительными органами стационарных помещениях. В Петропавловске таковых 15 мест, одно находится в Айыртауском районе.


Жанель Бисенбаева

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