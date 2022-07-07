Рыбак «выловил» ружьё в Петропавловске

Новости МТРК

17:50 7 Июля 2022

 

Необычный «трофей» попался на удочку петропавловского рыбака. В конце июня 26-летний горожанин рыбачил на берегу р. Есиль в посёлке Борки. С его слов, леска зацепилась за что-то тяжёлое. Это оказалось ружьё. О своей находке молодой человек сообщил на пульт «102». Изъятое оружие направили на экспертизу. Установлено, что данный образец является незарегистрированным двуствольным охотничьим ружьём «ТОЗ-34» 12 калибра. По завершении исследования образец направят на уничтожение. Полицейские напоминают, что хранить незарегистрированное оружие запрещено. Избежать ответственности за незаконное хранение позволяет только его добровольная сдача в органы внутренних дел, при условии, что в действиях лица отсутствует состав иного преступления. С начала года в области было добровольно сдано 9 единиц незарегистрированного оружия. Всего с января изъяли из незаконного оборота 53 единицы оружия.


Анастасия Кузнецова

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