Рыбак «выловил» ружьё в Петропавловске

Необычный «трофей» попался на удочку петропавловского рыбака. В конце июня 26-летний горожанин рыбачил на берегу р. Есиль в посёлке Борки. С его слов, леска зацепилась за что-то тяжёлое. Это оказалось ружьё. О своей находке молодой человек сообщил на пульт «102». Изъятое оружие направили на экспертизу. Установлено, что данный образец является незарегистрированным двуствольным охотничьим ружьём «ТОЗ-34» 12 калибра. По завершении исследования образец направят на уничтожение. Полицейские напоминают, что хранить незарегистрированное оружие запрещено. Избежать ответственности за незаконное хранение позволяет только его добровольная сдача в органы внутренних дел, при условии, что в действиях лица отсутствует состав иного преступления. С начала года в области было добровольно сдано 9 единиц незарегистрированного оружия. Всего с января изъяли из незаконного оборота 53 единицы оружия.