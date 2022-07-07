Кредиты в двух банках на 4 миллиона тенге по указанию аферистов взял житель Петропавловска

«Они называли мои данные, поэтому поверил». Так объяснил свою доверчивость 48-летний петропавловец, который попал на уловки интернет-мошенников. За день до того, как Юрий Фоминых стал жертвой злоумышленников, ему уже звонили и представлялись работниками банка. Сказали, что якобы на него кто-то оформляет кредит. Юрий знал, что так орудуют мошенники, и прекратил разговор. На следующий день мужчине снова позвонили.

Юрий Фоминых, потерпевший:

— Единственное, из-за чего я купился, что полностью мои данные у них. Думаю, не может же быть, удостоверение я никому не даю, всегда с собой. А тут полностью мои данные, вплоть до того, что чуть ли не состав семьи и график работы мой.

Звонившие рассказали, что хотят выявить недобросовестных работников банка. Юрий решил помочь. По указанию аферистов он взял кредиты в двух банках на 4 миллиона тенге. Эти деньги мужчина перевел на счет, указанный преступниками. Об обмане догадался лишь на следующий день. Мошенники продолжали звонить и придумывать аналогичные истории, отправляли горожанина в другие банки для оформления кредитов. Юрий обратился в полицию.

Анель Бушмакина, старший следователь следственного отдела УП г. Петропавловска:

— В последнее время участились факты — гражданам стали звонить лжесотрудники банка, также начали представляться руководством департамента полиции. Напоминаем гражданам, что сотрудники банка не звонят и не просят персональные данные, не сообщают про сомнительные операции, тем более не просят перевести денежные средства на «страховые счета.

Североказахстанские полицейские просят жителей региона быть бдительнее, не отвечать на подозрительные звонки и, главное, никому не передавать свои банковские данные.