Чествование участников военных действий при межэтническом конфликте в Нагорном Карабахе

Новости МТРК

17:49 7 Июля 2022
Совсем еще юноши, которым пришлось пройти срочную службу и сразу отправиться на место боевых действий — в Нагорный Карабах. Во второй половине 80-х годов в миротворческой миссии приняли участие 30 североказахстанцев.

МАНСУР ГАЙНУЛЛИН, председатель совета ветеранов — участников боевых действий в Нагорном Карабахе:
— Мы на точках были. Резиной в нас кидали и так далее. Уходили в наряд на 10 суток. Старший офицер и 4 солдата. Были и прямые столкновения, были подрывы на фугасах, много чего было, контузии и так далее.

Маралу Закарину было тогда всего 19 лет. Только прошедший срочную службу он отправился в зону конфликта.

МАРАЛ ЗАКАРИН, участник боевых действий в Нагорном Карабахе:
 — На большом боевом самолёте нас привезли на Кавказ. Мы участвовали в поисках и уничтожении боевиков. Не могу описать словами, там была очень сложная ситуация. Мы были, можно сказать, маленькими детьми. Мало что знали о политике.

Ко Дню столицы ветеранам вручили нагрудные знаки. Всего отметили порядка 20 участников боевых действий, только прошедших тогда срочную службу.

Диана Салихова

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