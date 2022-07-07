Чествование участников военных действий при межэтническом конфликте в Нагорном Карабахе

МАНСУР ГАЙНУЛЛИН, председатель совета ветеранов — участников боевых действий в Нагорном Карабахе:
— Мы на точках были. Резиной в нас кидали и так далее. Уходили в наряд на 10 суток. Старший офицер и 4 солдата. Были и прямые столкновения, были подрывы на фугасах, много чего было, контузии и так далее.
Маралу Закарину было тогда всего 19 лет. Только прошедший срочную службу он отправился в зону конфликта.
МАРАЛ ЗАКАРИН, участник боевых действий в Нагорном Карабахе:
— На большом боевом самолёте нас привезли на Кавказ. Мы участвовали в поисках и уничтожении боевиков. Не могу описать словами, там была очень сложная ситуация. Мы были, можно сказать, маленькими детьми. Мало что знали о политике.
Ко Дню столицы ветеранам вручили нагрудные знаки. Всего отметили порядка 20 участников боевых действий, только прошедших тогда срочную службу.
Диана Салихова