Более 50 тысяч казахстанских выпускников не сдали ЕНТ

Более 3 тысяч казахстанских выпускников набрали свыше 120-ти баллов на Едином национальном тестировании. Итоги главного экзамена школьников обсудили на брифинге службы центральных коммуникаций. ЕНТ осталось позади для 154 тысяч человек, 67 % из них смогли преодолеть пороговый балл.



ГУЛЬЖАН ДЖАРАСОВА, директор департамента высшего и послевузовского образования министерства науки и высшего образования РК:

— 5 июля завершилось основное ЕНТ. ЕНТ прошло в электронном формате в 43 пунктах тестирования по принципу «1 компьютер, две камеры, один тестируемый». Одним из важных моментов является предоставление двух попыток сдачи ЕНТ и возможность с наилучшим результатом участвовать в конкурсе на присуждение грантов.

Меньше стало и тех, кто планировал на тестировании списать. Телефоны и шпаргалки в этом году рискнули пронести 300 выпускников. В 2021-ом число таковых было 750. Положительную тенденцию связывают с ужесточением правил сдачи ЕНТ. Например, если при входе в аудиторию металлоискатель обнаружит запрещённые предметы, абитуриента попросту не допустят к сдаче теста. Но, выпускники каждый раз придумывают иные методы для достижения своей цели. Доходят абитуриенты и до подставных лиц.



РУСЛАН ЕМЕЛБАЕВ, директор РГКП «Национальный центр тестирования» министерства науки и высшего образования РК:

— Во время проведения ЕНТ у нас был выявлен 1 случай подмены лиц. На третьей неделе сдачи ЕНТ участник пытался сдать ЕНТ, отправив вместо себя постороннего человека. Старший брат пытался сдать ЕНТ вместо младшего брата, но, благодаря идентификации личности мы не допустили этого.

В прошлом году такое пытались совершить 18 выпускников. Есть всё-таки и такие, кто телефон со шпаргалкой пронесли. Поймали их с поличным уже в аудиториях. Удалили из кабинетов и аннулировали результаты у более 300 человек. Сейчас в министерстве начали поиск незамеченных «хитрюг». Их найдут уже с помощью видеокамер. Просматривать записи со сдачи ЕНТ будут до конца года. К этому времени ребята уже определятся с вузами. Возможно, получат гранты. Но, их заберут, в случае подтверждения списывания. В 2021-ом такая участь была у 52 абитуриентов.



РУСЛАН ЕМЕЛБАЕВ, директор РГКП «Национальный центр тестирования» министерства науки и высшего образования РК:

— Эта норма у нас впервые была введена в 2020-ом году. Тогда после просмотра видеозаписи были аннулированы результаты 152 абитуриентов. 19,50 На сегодня по итогом прокторинга на данный момент аннулированы результаты 15 участников. На данный момент проверяются более 200 абитуриентов.

Не смогли сдать ЕНТ в этом году свыше 50 тысяч человек, это 33 % от общего числа участников. Средний балл Единого национального тестирования — 66. Максимальный результат — 139 баллов. Кстати, в 2022-ом увеличили на 16,5 тысяч и количество грантов. Выделили их в основном на технические специальности.