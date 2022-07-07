Бизнес-форум для предпринимателей АНК

Новости МТРК

17:47 7 Июля 2022

 

Бизнес-форум для североказахстанских предпринимателей провели в областной АНК. Его организовали, чтобы желающие могли обменяться опытом и познакомиться с работой ассоциации предпринимателей при Ассамблее.

Одно из направлений работы — узнать с какими проблемами сталкиваются бизнесмены в регионах, найти причины и предложить пути решения. С начала года в ассоциацию обратились 40 человек. 10 вопросов удалось решить сразу, остальные требовали анализа и решений в высоких кабинетах. В этом помогают народные избранники. АНК представляют 9 депутатов в Мажилисе.

КАЙРАТ АЙТБАЙ, Президент ассоциации предпринимателей АНК:

— Если эти проблемы носят системный характер в любом регионе, значит надо менять законы, правила где-то упрощать, оптимизировать. Потому что очень много законов принимаются. Одни законы противоречат другим или требования каждый день меняются. И, конечно, мы должны, используя исторические связи этнокультурных объединений АНК, привлекать инвесторов.


Айгерим Хамзина

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