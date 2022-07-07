9 июля мусульмане отметят Курбан айт

Новости МТРК

17:44 7 Июля 2022

 

9 июля мусульмане отметят Курбан айт. В этот важный день в мечетях читается айт намаз. Верующие стараются поздравить друг друга и пригласить за дастархан, чтобы угостить блюдом из жертвенного животного. В переводе с арабского Курбан айт означает «праздник жертвоприношения».

КАСЫМХАН ИСАЕВ, главный имам городской мечети «Кызылжар»:

— В качестве жертвы используют барана, козу, корову или верблюда. Овцы и козы должны достичь годовалого возраста, крупный рогатый скот — двухлетнего, а верблюды — пятилетнего. Принято считать, что жертвоприношение обеспечивает семье благополучие.

Треть жертвенного животного следует оставить себе, вторую треть отдать нуждающимся, оставшуюся часть использовать для праздничной трапезы в семье.

ХАМЗАТ АДИЛЬБЕКОВ, главный имам областной центральной мечети «Кызылжар»:

— Будет два варианта обряда жертвоприношения: дистанционный и традиционный. Для второго предусмотрена площадка для забоя скота в Петропавловске по адресу улица Космонавтов, 79. Там будет организована продажа овец.

Желающие совершить онлайн — жертвоприношение могут через сайт qurban2022.kz, выбрать животное и перевести необходимую сумму на указанные реквизиты.


Айгерим Хамзина

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