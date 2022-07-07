85 % выпускников Kozybayev University трудоустроились в прошлом году

В этом году стены Kozybayev University покинули свыше 2 тысяч студентов, 90 % из них уже распределили по различным организациям. Алишер Ашимов свой трудовой путь начал корреспондентом на региональном телеканале. Выпускник 2022-ого года о будущем рабочем месте задумался ещё на первых курсах обучения. Практиковался в информационных изданиях, газетах и на телевидении. Последнее для Алишера оказалось ближе.



АЛИШЕР АШИМОВ, выпускник Kozybayev University:

— Изначально, когда я планировал поступать на журналистику, многие меня отговаривали, аргументируя тем, что в будущем я не смогу найти работу. На самом деле, они были не правы. Спустя 4 года я нашёл себе работу. Езжу на съёмки, пишу сюжеты и мне нравится моя работа.

ЖАНЕЛЬ БИСЕНБАЕВА, корреспондент:

— Ежегодно в СК выпускаются тысячи дипломированных специалистов. После окончания высшего учебного заведения многие из них в поиске достойной работы. Некоторые об этом, конечно, задумываются заранее, как наш предыдущий герой. Но, есть и те, кто, уже в статусе выпускника трудоустроиться так и не смог. В таком случае помогают специалисты центра карьеры и трудоустройства.

Вакансии для студентов открывают здесь регулярно. Проводят ярмарки, отправляют на учебную практику. А уже оттуда некоторые студенты возвращаются с готовым для себя рабочим местом. Метод эффективный и распространён он среди всех специальностей.



БАГИЛА КАНЖИГИТ, специалист центра карьеры и трудоустройства Kozybayev University:

— Мы ежегодно до 1-ого мая распределяем выпускников по вакансиям, даём им направления на работу. В этом году осталось распределить 10 % выпускников. Это, в основном, студенты педагогических специальностей. Им мы поможем трудоустроиться до начала нового учебного года.

В центре карьеры и трудоустройства отмечают, что в первую очередь здесь распределяют студентов — грантников. Ведь они по полученной специальности должны отработать 3 года.