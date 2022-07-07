11 членов МК «Jas Otan» представят СКО на республиканском съезде

Конференция молодежного крыла «Jas Otan» прошла в областной библиотеке им.С.Муканова. Приняли участие в ней порядка 40 человек в офлайн и онлайн форматах. Повестка дня — избрание делегатов на внеочередной съезд молодежного крыла, который пройдет с 11 по 14 июля в с.Зеренде Акмолинской области.

БИРЖАН КУДАЙБЕРГЕНОВ, председатель СКОФ МК «Jas Otan»:

— Там будут приниматься ключевые моменты, мы будем пересматривать наши цели, наш путь дальнейший. Также «Jas Otan» ожидает ребрендинг. Переименование нашей организации.

Представлять нашу область на республиканском съезде будут 11 человек. Это активисты, молодые учёные, депутаты, спортсмены и блогеры. Для участия им предстояло пройти анкетирование и написать мотивационное письмо. Среди тех, кто отправится на встречу, предприниматель, меценат и депутат городского маслихата Гумар Нуртаза.

ГУМАР НУРТАЗА, предприниматель, депутат городского маслихата:

— Лично для меня главным было то, что в современном мире называют «нетворкинг» — обустроить, расширить, познакомиться с молодежью, активной гражданской позицией нашей страны. Большое внимание я уделяю меценатству. В период пандемии было куплено два аппарата на сумму 500тыс тенге, аппарата по концентрации воздуха. Было у нас много происшествий в городе, когда у людей сгорало жилье. Честно сказать, 3-4 млн за полгода было потрачено. Я ни капли об этом не жалею.

Помимо этого Гумар взял под свое крыло двух ветеранов, оказывает им постоянную поддержку. За два года, которые он состоит в «Jas Otanе», активист сделал многое для родного региона. И показывает свой пример другим. К слову, всего в области 4 тысячи участников молодежного крыла.