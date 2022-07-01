«Помогли селу незначительно»: Кумар Аксакалов о работе сельхозтоваропроизводителей Есильского района

Кумар Аксакалов с рабочим визитом побывал в Есильском районе. Первым делом глава региона ознакомился с ходом строительства дорожного полотна.

Это подъезд к селу Карагаш Есильского района. Здесь к финишной прямой подошёл средний ремонт 20-ти км дорог. Осталось установить дорожные знаки и утрамбовать слои. Кстати, покрытие здесь будет гравийное. На него подрядчик дал надёжную гарантию.



ГАРИК БЕРНЕЦЯН, директор ТОО «Алтын Алкап», Есильский район:

— После дождей дорога не нарушится,потому что уплотнение очень хорошее. Здесь расклинцовка хорошая. Я думаю, что дорога будет служить очень долго. Даже не 10, а 15-20 лет.

Словам хочется верить, ведь ремонтируют дорогу здесь впервые. Работу подрядчики начали в октябре прошлого года. На двухгодовой проект выделили 269 млн тенге. Всего за 5 лет в районе улучшили почти 300 км полотна на 8 млрд тенге. Работы продолжат. Об этом глава региона говорил уже на встрече с населением в селе Чириковке. Здесь сельчане тоже ждут новый асфальт. Его начнут прокладывать со строительством МТФ. Современный комплекс ещё и обеспечит местных жителей постоянным рабочим местом. Потому о возведении такого объекта местные товарищества должны задуматься.



КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Народ должен потребовать от всех, кто работает на этой земле. Недостаточно заплатить за пай. Надо думать больше, что мы можем сделать для этой деревни, что в будущем может сделаться, какие дополнительные рабочие места создадут. Половина сельчан без работы. А чем ещё людей занять? Если не фермой и огородом.

Но, в докладах руководителей местных товариществ о строительстве МТФ не было и слова. Предоставили по заниженным ценам корма, приобрели 3 дома для работников ТОО, содержали состояние дорог зимой, оказали спонсорскую помощь пожилым и инвалидам. Это всё, что сделали за несколько лет в ТОО «Агрофирма Есильская» для родного села. Сейчас предприятие занимается изготовлением ПСД и передачей в госсобственность Дома культуры. Но, этого недостаточно, отметил Кумар Аксакалов.



КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— За 5 лет ваша помощь селу составила всего лишь 30 млн тенге. Государство вам в качестве субсидий оказало помощь 700 млн тенге. 02.15 Снижается стоимость гербицидов, удобрений, техники. Государство очень много вкладывает субсидий. А вы помогли селу только на 30 млн. Вот, вы сейчас говорите, дорогу чистили, но ведь это не такие значительные расходы.

Возмутило акима области и то, что предприятие отказалось от водопровода. По словам Серика Женапинова, обслуживали его они многие годы. Но, в последние система требовала ремонта, на который у товарищества не было средств.



КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Не надо строить, мы сами построим. Вы его содержите. Мы тоже выделим деньги, сначала дойдём до сёл, где вообще воды нет. Потом вернёмся в Чириковку и будем ремонтировать те устаревшие трассы в обязательном порядке. До этого времени надо поработать, потом нам передадите.

На встрече вопросов от жителей села как таковых не было. Зато задавали их сами главы товариществ. Многие годы руководителей беспокоят обитатели районного заповедника «Красный бор». Количество косуль и маралов в нём увеличилось в разы. Вроде как нужно радоваться, но, на предприятиях сетуют об уменьшении урожайности на полях. Потравы приносят огромные ущербы в товариществах.



АМАНЖОЛ МАЕКЕНОВ, директор КХ «Санат», Есильский район: