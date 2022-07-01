В Новоишимской центральной районной больнице проводят капитальный ремонт

Новоишимской центральной районной больнице — 43 года. Последний раз в отделении терапии ремонт проводили 20 лет назад, 15 лет не видело обновлений и родильное отделение. В этом году в мае здесь начали капитальный ремонт. Средства выделены по государственной программе «Ауыл — Ел бесiгi»

Виталий Авраменко, и.о. директора ЦРБ района им.Г.Мусрепова

— На капитальный ремонт родильного отделения выделено 49 млн тенге, терапевтическое отделение — 52 и Андреевскую врачебную амбулаторию — 36 млн тенге. Срок сдачи объектов родильная и терапия — до конца июля 2022 и до конца августа Андреевская врачебная амбулатория. Фирма по нашим двум объектам — ТОО «Зангар-LTD», по срокам успеваем. Мы — единственный район в области, который получил в этом году на ремонты.

Замена пластиковых окон, установка канализации, водопровода и системы отопления. Сейчас работы выполнены на 70%. Трудятся здесь 20 человек от подрядчика. Новшества ожидаются в родильном отделении. Теперь для каждой беременной будут индивидуальные палаты. Это обеспечит комфорт и предотвратит возможность перекрестных инфекций.

ЛЮФТ

— В родзале уже плитка завершена, остались кое-какие ремонтные работы. Вот здесь процедурная. Уже тоже практически плитка положена. Только остаются полы, двери, косяки.

Еще одно долгожданное событие в районной больнице. До конца месяца здесь запустят аппарат компьютерной томографии. Ранее жители района могли пройти диагностику только в Тайынше. За счет собственных средств в больнице установили новые трансформаторы, щиты, подготовили кабинет и установили КТ. Для работы с новым аппаратом прошли обучение 4 специалиста. Кроме того…

Виталий Авраменко, и.о. директора ЦРБ района им. Г.Мусрепова

— В прошлом году мы получили полностью оборудование для детской реабилитации. Детская реабилитация открыта на 10 коек. 5.00К нам будут относиться дети из районов Айыртауского, Шал акына и Тимирязевского.

На сэкономленные средства, а именно 7 млн тенге, в больнице планируют сделать ремонт лестничных проёмов, заказали проектно-сметную документацию.