Советник заместителя Премьер-министра РК посетила центр Альфии Жукеновой

В Петропавловск с рабочей поездкой приехала советник заместителя Премьер-министра РК Назипа Шанаи. Она курирует социальные вопросы, следит за поддержкой молодых семей, а также предпринимательниц в регионах страны. Советник Ералы Тугжанова встретилась с Альфией Жукеновой, которая с недавнего времени проводит курсы шитья для представителей уязвимых слоев населения в своем центре. Обучение здесь началось 1 июня. На бесплатные курсы пока ходят 4 человека.

АЛИЯ ШУКАНОВА, заместитель директора по персоналу:

— Обучение идет в утренние часы, планируем, возможно, если у нас получится в вечернее время дополнительную группу открыть, потому что есть желающие. Откроем обучение на казахском языке, потому что некоторым сложно воспринимать на русском. По окончанию учебы они получат сертификаты, при желании мы согласны их трудоустроить, здесь у нас.

Благодаря новому центру смогли найти работу 4 человека. Райхан Сураганова — одна из них. Женщина будет вести занятия для начинающих швей.

ПЕРЕВОД РАЙХАН СУРАГАНОВА, швея:

— Мне предложили вести занятия на государственном языке, и я с удовольствием согласилась. Центр прекрасный, здесь новое оборудование, хорошее помещение. Есть все условия для комфортной работы.

В поисках работы сейчас находятся кандасы из Ирана, которые в этом году вернулись на свою историческую родину. До переезда в Казахстан эти женщины шили одежду, занимались изготовлением ковров. Рукодельницы будут оттачивать свое мастерство в новом центре. Начинающих швей здесь обучают два месяца.

НАЗИПА ШАНАИ, советник заместителя Премьер-министра РК:

— Сертификат, полученный в этом центре, дает возможность участвовать в грантах, он может иметь основу для трудоустройства, это тоже большой плюс. Но и плюс ко всему, конечно, очень нравится, что кроме пошива одежды есть новые направления. К Казахстане, например, вообще работа с кожей — свободная ниша.

Создательница центра Альфия Жукенова будет заниматься изготовлением кожаных сумок. Каждая модель уникальна.

НАЗИПА ШАНАИ, советник заместителя Премьер-министра РК:

— Если мы сейчас работаем по туристическому кластеру, то туристам будет интересно взять что-то, сделанное в Казахстане.

Планируется, что до конца 2022 года в центре Альфии Жукеновой бесплатно обучатся около 30 швей.