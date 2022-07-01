Как бесплатно обучиться новой профессии?

Также советник заместителя Премьер-министра Назипа Шанаи побывала на выпуске участников центра «Бақытты отбасы». Его открыли в нашей области 3 месяца назад. За это время обучение прошли 45 человек.

Среди них Айжан Шарипова. Тогда мама двух детей работала техничкой. Труд тяжёлый, а платят мало. Приходилось искать подработки.

АЙЖАН ШАРИПОВА, жительница г.Петропавловска:

— А потом увидела, что есть бесплатные курсы. По профессии выбрала оператор вышивального станка. Прошла курсы в ТОО. Там предложили последующее трудоустройство. Сейчас уже 2 месяца работаю. Зарплата устраивает. Я мама двух детей, воспитываю их одна. Для меня это было хорошее предложение.

В центре «Бақытты отбасы» обратившиеся получают юридическую и психологическую помощь, а главное — их бесплатно обучают выбранной профессии, помогают с трудоустройством.

ЖУЛДЫЗ САТТАРОВА, директор координационного центра по проблемам детства «Демеу»:

— В центр могут обращаться те, у кого дети — инвалиды до 18 лет, многодетные семьи, малообеспеченные семьи, переселенцы. У нас ведутся курсы: делопроизводство, youtube-блогер, курсы окрашивания бровей и архитектура бровей, ламинирование ресниц, оператор фрезерного, вышивального станка.

Самым популярным курсом стало окрашивание бровей. Для тех, кто не смог приехать на обучение в Петропавловск, организовали курсы в районах. Пока охватили два: Кызылжарский и Аккайынский. Получить консультацию можно в центре «Бақытты отбасы» по адресу Шухова, 30 либо позвонить по номеру, указанному на экране.