407 фактов интернет-мошенничества зарегистрировали в СКО с начала 2022 года. Чаще всего злоумышленники звонили своим жертвам и представлялись работниками банков. Во время таких разговоров потерпевших убеждали, что их счетам угрожает опасность, просили продиктовать номер карты и код поступивший на телефон в виде смс-сообщения. Когда необходимые данные попадали к аферистам, они опустошали банковские счета своих жертв.

АЛДИАР ТАЛАПКЕРОВ, старший прокурор управления уголовного преследования прокуратуры СКО:

— Вторым способом являются онлайн -покупки, которые совершаются посредством интернет-площадок. Так, при размещении объявлений о продаже либо аренде имущества злоумышленники просят предоплату. В дальнейшем, получив необходимую сумму, отключают телефон и скрываются.

А еще нередко злоумышленники под видом покупателей, заказывают курьерскую доставку и просят оплатить ее через ссылку, где необходимо ввести данные карты.

АЛДИАР ТАЛАПКЕРОВ, старший прокурор управления уголовного преследования прокуратуры СКО:

— Прокуратура призывает жителей области быть бдительными, не совершать сомнительные переводы и не передавать свои персональные данные посторонним лицам. В случае, если вы стали жертвой мошенников, сообщайте об этом на пульт «102».

Розыском таких мошенников занимается отдел по борьбе с киберпреступностью при областном департаменте полиции. На уровне городских и районных отделов полиции злоумышленников, орудующих в интернете, ищут сотрудники следственно-оперативных групп. В этом году североказахстанские стражи порядка разыскали троих преступников, на них приходится 71 преступление, связанное с интернет мошенничеством. Один из злоумышленников грабил жителей региона, находясь в другой области.