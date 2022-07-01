14 фактов незаконного использования иностранной рабочей силы в СКО

Новости МТРК

18:20 1 Июля 2022

Свыше 150 тысяч тенге штрафа пришлось оплатить североказахстанцу за незаконное использование труда иностранцев. Без специального разрешения у него на строительстве объектов трудились 8 граждан Узбекистана. В этом году житель региона уже привлекался к ответственности по такому же делу. Выявили нарушителя в ходе плановой проверки в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал». За 3 дня полицейские привлекли 190 иностранцев, собраны материалы в отношении 140 граждан Казахстана. Всего выявлено 14 фактов незаконного использования иностранной рабочей силы.


Диана Салихова

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