В СКО готовятся к празднованию Дня столицы и города

Почти 300 зарубежных и отечественных артистов: известные певцы, танцоры и семь дней масштабных мероприятий! В СК готовятся к празднованию Дня столицы. Отмечать начнут его в регионе с 1 июля в рамках международного фестиваля «Qyzyljar MUSIC-fest» на главной площади. В этот день творческие коллективы исполнят народную музыку. От лёгкой до сложнейших композиций джазовой музыки прозвучат уже на следующий день. 3 июля — день танцевальных коллективов ансамбля из Республики Башкортостан. Оставшиеся несколько дат пройдут не менее интересно.

ДОСБОЛ АБДРИИСОВ, руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела СКО:

— 4 июля — классика, эстрада. Своё выступление покажет известная скрипачка Алма Мусаходжаева. Мировая звезда, которая представляла нашу культуру на международных сценах. Далее 4 июля продолжится концерт Мираса Жугунусова. Он популярный на сегодня среди молодёжи. 5 июля — вечер классической музыки в исполнении итальянского гостя Марио Пьетродарки. На следующий день главными на сцене будут представители театра«Астана Опера». Кстати, в Петропавловск они приезжают впервые. В заключительный день фестиваля пройдёт гала — концерт. Кроме того, известна и дата проведения торжеств ко Дню города. 270-летие Петропавловска будут праздновать через несколько дней после дня рождения столицы — 10 июля.

АЛИЯ БЕЙСЕНОВА, руководитель отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта г. Петропавловска:

— Концертные, творческие площадки будут размещаться по всему городу. Основное место празднования — главная площадь. Также будут задействованы Парк Победы», парк «Северная звезда» — озеро Пёстрое, стадион «Динамо» и старый парк. Старт мероприятий у нас будет на главной площади в 11: 00 часов. Театрализованные постановки, концерты, выставки, спортивные состязания. И это далеко не весь список запланированной праздничной программы. Кстати, на всё это из городского бюджета выделили 8 млн тенге. День столицы в регионе отпразднуют масштабнее. Сумма затрат — около 20 млн.



Жанель Бисенбаева