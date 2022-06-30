Конкурс красоты и талантов «Бизнес-леди Казахстан»

Сменили строгие костюмы на яркие вечерние платья. 8 бизнес-леди СК соревнуются за звание самой красивой и талантливой. Открыл конкурс зажигательный танец в стиле джаз.

А затем дефиле участниц. Всего соревнуются за главный приз 8 предпринимательниц. Все разного возраста, у каждой разный вид бизнеса, но объединяет их одно — любовь к собственному делу. Многие из них впервые выступают на сцене. Немного волнуются, но подготовка даёт о себе знать. До конкурса бизнес-леди проходили различные курсы: по дефиле, психологии и многим другим навыкам, которые пригодятся им не только на сцене, но и в обычной жизни. Участницам предстоят 3 этапа: визитка, вопросы от жюри и творческий номер.

Первая конкурсантка — Вероника Салова. Она занимается животноводством и растениеводством, продолжает дело своего дедушки. 30-летняя североказахстанка с детства знала, что будет работать именно в этой сфере. Секрет успеха, признаётся Вероника, — это отдавать всю себя работе, любить своё дело всей душой.

ВЕРОНИКА САЛОВА, участница конкурса, Акжарский район:

— С самого детства я видела как папа, дедушка, бабушка, мама работали. У нас все в семье связаны со сферой животноводства: ветеринары, животноводы, сельхозтоваропроизводители. Люблю животных. Ничуть не жалею, что выбрала эту сферу. Я отдаю всю свою душу, и я вполне довольна своей работой.

Каждая участница подошла к конкурсу творчески. После представления жюри задают вопросы каждой конкурсантке

На областном этапе победит только одна участница. Она будет защищать честь своего региона на республиканском в столице.

САУЛЕ КАЙСАР, председатель управления ОО «Business Woman KZ», г. Нур-Султан:

— В этом году мы уже провели отборочный тур в таких городах, как Нур-Султан, Костанай, Павлодарская область и сегодня проводим в г.Петропавловске. Такие конкурсы проходят по всей стране с 2018 года.

Главный приз конкурса — поездка в Объединённые Арабские Эмираты.