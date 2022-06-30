Как изменилось налоговое законодательство в 2022 году?

За последние 5 лет объем налоговых отчислений в Северо-Казахстанской области увеличился в 2,5 раза. Только за прошлый год благодаря обязательным и индивидуально безвозмездным платежам региональная казна пополнилась на 121 млрд тенге. Существуют и неплательщики налогов, из-за которых в бюджет области на сегодня недопоступило 1,2 млрд тенге. С каждым из них ведется отдельное разбирательство. Нередко точка в таких вопросах ставится в зале суда, рассказал руководитель областного департамента государственных доходов Толеген Кабдушев. Он добавил, что с этого года для удобства населения и надзорных органов у налогоплательщиков, которые работают в сфере общепита и торговли, появились специальные паспорта.

ТОЛЕГЕН КАБДУШЕВ, руководитель департамента государственных доходов по СКО:

— В данном паспорте указаны регистрационные данные, имеется ли лицензия на данной торговой точке. Если вам, к примеру, потребителю не выдали чек и тому подобное, у каждой торговой точки есть QR-код, в котором содержится информация о данном налогоплательщике. И потребители могут всегда обратиться в органы гос. доходов, рассказать, что нарушаются их права и налоговое законодательство.

Паспорт налогоплательщика — не единственное изменение налогового законодательства в этом году. С 1-го января ввели норму о предоставлении рассрочки по уплате налогов. Она дается на один год и только под залог недвижимого имущества. Но только при условии того, что гарантом исполнения финансовых обязательств не станет единственное жилье налогоплательщика. К слову, у них после апрельского роста МРП появилось очень много вопросов, связанных с возможным ростом налогов.

ТОЛЕГЕН КАБДУШЕВ, руководитель департамента государственных доходов по СКО:

— Значение МРП в размере 3180 тенге применяется только для исчисления социальных пособий и социальных выплат с бюджета. Для исчисления налогов, ИПН, вычетов, штрафов применяется значение в размере 3063 тенге.

Еще одно нововведение этого года имеет отношение к субъектам крупного предпринимательства. Теперь пересматривать правильность исчисления налогов таких предприятий профильный департамент сможет не три года, как это было раньше, а пять лет.