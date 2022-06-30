3-летний ребенок заболел коклюшем в СКО

3-летний ребенок в СКО заболел коклюшем. Это первый случай, зафиксированный в регионе в этом году. Сейчас с ребенком все в порядке, он успешно прошел курс лечения. По словам специалистов областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля, родители малыша отказывались от вакцинации против инфекционных заболеваний.

САЛТАНАТ БЕККОЖИНА, руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Основной профилактической мерой против коклюша является вакцинация. Согласно национальному календарю првивок, одной из первых вакцин является комбинированная вакцина АбКДС. Она защищает сразу от 3-х инфекций: дифтерии, столбняка и коклюша. Для максимальной защиты необходимо получить полный курс вакцинации.

Первую прививку можно ставить ребенку уже в 2 месяца. К слову, в 2020 году зафиксировали 15 случаев заболевания коклюшем, в прошлом году — ни одного. Основной причиной роста заболеваемости, утверждают специалисты, является отказ родителей от вакцинации в плановом порядке.

САЛТАНАТ БЕККОЖИНА, руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Симптомы протекания коклюша схожи с течением бактериальной инфекции верхних дыхательных путей. Это повышение температуры тела до 38 градусов, озноб, слабость, «ломота» в мышцах, головная боль, прозрачные выделения из носовых ходов, а также сухой кашель.

Коклюш нарушает дыхательную функцию человека и повреждает слизистую оболочку дыхательных путей. Чаще всего вирусом заражаются дети в возрасте до двух лет и пожилые люди. Они же более подвержены осложнениям. Распространяется эта инфекция воздушно-капельным путём.