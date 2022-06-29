Премьер-министр А. Смаилов поручил усилить защиту банковских данных

Новости МТРК

16:37 29 Июня 2022
На заседании правительства Премьер-министр Алихан Смаилов акцентировал внимание на вопросах безопасности и защиты данных.

За год почти в 2 раза увеличено количество оказываемых государственных услуг. Глава кабмина подчеркнул, что необходимо постоянно повышать уровень их сервиса и ориентировать работу именно на получателей. В стране, как отметил председатель правительства, активно развиваются электронные банковские услуги. В банковских приложениях для удобства граждан внедряются сервисы госуслуг. Используются современные способы защиты, биометрия. В целом, как подчеркнул глава правительства, необходимо активизировать работу по развитию отечественной IТ-отрасли, разработке казахстанских электронных продуктов и расширять сферу их применения. Алихан Смаилов поручил усилить защиту банковских данных.


Анастасия Кузнецова

Читайте также

Павильон, магазин, кафе: как развивает свой бизнес предприниматель из Тайынши
Несладкое детство: с какими трудностями сталкиваются дети с сахарным диабетом в СКО?
Благоустройство г. Тайынша
Новости МТРК 31.05.2022
Две школы построят в Тайыншинском районе
23 переселенца открыли собственное дело в Тайыншинском районе
Развивать Имантау-Шалкарскую курортную зону поручил Премьер-министр
450 нетрезвых водителей задержали на дорогах СКО
19 военнослужащих ВТШ г. Петропавловска приняли присягу
Район Шал акына развивается в разных сферах
В СКО проводят химическую обработку посевных площадей
В районе им. Г. Мусрепова открыли современный участковый пункт полиции