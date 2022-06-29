Неплательщиков алиментов разыскивают полицейские СКО

Новости МТРК

16:32 29 Июня 2022
Полицейские разыскивают неплательщиков алиментов. Во время акции с 27 по 29 июня они проверяли адреса, родственников и круг знакомств разыскиваемых. Так выяснилось, что 47-летняя жительница Петропавловска с 2020 года не перечисляла деньги детскому учреждению, в котором содержится её ребёнок. Сама она уехала устраивать жизнь в столицу, задолжала почти 2,5 миллиона тенге. Сейчас полицейские готовятся передать материалы частным судебным исполнителям для взыскания задолженности. На начало акции в списках у миграционных полицейских значились 98 таких людей. Из них половина — родители, пренебрегающие обязанностью по содержанию детей. По итогам двух дней мероприятия установлено 16 разыскиваемых лиц. Из них 5 должников, 10 неплательщиков алиментов и 1 лицо, утратившее родственную связь.


Анастасия Кузнецова

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