Кумар Аксакалов рассказал об итогах социально-экономического развития СКО на площадке СЦК

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— За 5 лет бюджет Северо-Казахстанской области увеличился в 2,2 раза и достиг почти 430 млрд тенге. Больше половины из этих средств направили на развитие социальной сферы. За 5 месяцев 2022-го экономический рост области составил 3,3%. В регионе появилось свыше 5 тысяч новых постоянных рабочих мест. К концу года этот показатель увеличится вдвое.

Перемены ожидаются и в сфере сельского хозяйства. Развивается перерабатывающая промышленность, рассказал Кумар Аксакалов. Активно строится завод, который позволит перерабатывать 90% выращенных масличных культур. За 5 лет показатели в переработке молока в области выросли на 55%. Благодаря новым фермам производство молока в организованных хозяйствах за 5 лет увеличилось на 30% и достигло 227 тыс тонн. В регионе запустили новый молочный завод «Eurasian Milk». Предприятие ориентировано на производство 2,5 тыс тонн сыра в год. Строятся три бройлерные птицефабрики. Отдельно в своем докладе Кумар Аксакалов остановился на промышленности.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

-В конце мая заработал новый кирпичный завод. Инвестировано 1 млрд 800 млн. тг. В июле запускаем завод автоклавных газоблоков и завод железобетонных изделий. Вся эта продукция будет использоваться при строительстве жилья. 9:05 Фабрика бумажной продукции. Запуск намечен на сентябрь. Ведем наполнение специальной экономической зоны «Кызылжар». Будут реализованы проекты по производству легких стальных тонкостенных конструкций и завода по производству ДСП.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— В области активно возводят новые жилые дома. Сейчас в регионе строительство ведется на 50 площадках. До конца года в эксплуатацию введут 20 многоэтажек. В 2022-м новоселье отметят 120 многодетных семей.

Также Кумар Аксакалов рассказал, что в регионе в этом году отремонтируют 663 километра дорог. На эти цели из бюджета выделили 22 млрд тенге. Еще 12 млрд пойдут на улучшение водоснабжения в селах. В сфере медицины за последние 5 лет на обновление медтехники направили 14 млрд тг. На эти средства приобрели 2 тысячи единиц различного оборудования.

После доклада Кумар Аксакалов ответил на вопросы журналистов. Один из первых касался переселенцев. Все ли они, переезжая на север страны из трудоизбыточных регионов, получают должную финансовую поддержку?

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Согласно действующих правил каждому члену семьи положены 70 МРП, это порядка 214 тыс тг на каждого члена на переезд, плюс 15 МРП на аренду или покупку жилья. Вот такие условия согласно новых правил. Новые правила утверждены в июне месяце, мы сами долго ждали их. А фактов того, чтобы люди не получили, давайте еще раз проверим, но таких не должно быть.

Как и лишних разговоров вокруг переименования Петропавловска. По этому поводу глава региона неоднократно высказывался. Но, сегодня на повестке данный вопрос не стоит, подчеркнул глава региона, отвечая журналистам. Многие представители средств массовой информации интересовались ходом ремонтных работ на Петропавловской ТЭЦ-2.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Акционеры выделили средства порядка 18,5 млрд тенге. Бюджет ни одного тенге ни выделял и не будет выделять на восстановление, потому что это частный объект. Ремонтные работы идут полным ходом, запланирован ремонт 6 котлов, мы должны до первого сентября эту работу завершить. Потом к 1 ноября завершим ремонт и будет 9 котлов.

Обрушившуюся первую дымовую труду разбирают. Работу специалистов осложняет непогода, объяснил глава региона. По его словам, к зиме ТЭЦ-2 будет работать и обеспечит горожан теплом. В адрес главы региона прозвучал вопрос, связанный со строительством новой современной клиники. Кумар Аксакалов объяснил, что минздрав вместе с турецкими инвесторами сейчас составляет новый договор, чтобы определить механизм государственно-частного партнерства. Его же сейчас на уровне министерства образования выбирают, для того, чтобы запустить процесс сотрудничества Kozybayev University и Университета Аризоны.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Предварительно 500 детей будут набираться. Все это гранты за счет государства. Три года будут обучаться у нас в университете, мы хотели, чтобы последний год полностью обучали в Америке, пока договорились, что полгода — первый семестр будут обучаться. После 4 лет получают два диплома.

До начала нового учебного года все вопросы, связанные с сотрудничеством местного и заграничного вузов, будут решены, заверил Кумар Аксакалов.