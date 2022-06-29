К одному году лишения свободы приговорили «шутника» из Петропавловска

Жителя Петропавловска приговорили к одному году лишения свободы за ложное сообщение о возможном взрыве. 14 февраля нетрезвый мужчина сообщил стражам порядка, что находится в подъезде дома по ул. Заводской со взрывным устройством. На место происшествия выехали сотрудники батальона патрульной полиции, взрывотехники и представители других экстренных служб. Звонившего задержали, при личном осмотре никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 273 Уголовного кодекса РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Точку в этом деле поставил петропавловский городской суд.