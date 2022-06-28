Аким области Кумар Аксакалов поздравил работников СМИ с их профессиональным праздником. Среди гостей — акулы пера и микрофона, журналисты с большим стажем и профессиональными достижениями.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Я всегда относился и отношусь к острым материалам с пониманием и всегда об этом говорил. Проблемы, они есть. Однако, через Вас мы всегда хотим, чтобы люди знали объективную ситуацию и о том, что же власти делают для того, чтобы эти проблемы решить. В этом как раз-таки и заключается работа журналистов — не расколоть общество, а сплотить.

За объективную работу и профессионализм Кумар Аксакалов наградил работников СМИ благодарственными письмами и почетными грамотами. Благодарственным письмом аким области отметил коллектив Муниципального телерадиоканала. Такую оценку своей деятельности телеканал получил впервые. В следующем году МТРК исполняется 25 лет. Уже четверть века команда правдиво освещает события, а многочисленная аудитория лишь подтверждает плодотворность работы телеканала.

Евгений Сазанов, директор МТРК

— Весь коллектив работает на один продукт, на то, чтобы программы выходили в эфир вовремя, были актуальны, зрелищны. Чтобы всё это было, работает целая команда. 1.16Поэтому очень приятно, что аким области отметил весь коллектив МТРК. Помогаем делать Новый Казахстан открытым, честным, чистым.

Среди тех, кто получил почетную грамоту главы региона, собственный корреспондент телеканала «24kz» Нургуль Ахметова. За 13 лет трудового стажа признаётся, было много проблемных сюжетов. Но, больше всего Нургуль полюбила рассказывать о своих талантливых земляках.

Нургуль Ахметова, собственный корреспондент телеканала “24kz”:

-Приятно было получить почетную грамоту из рук акима области. Я думаю, что это оценка нашего труда нашего коллектива. Мы работаем 24/7. Телеканал «Хабар 24», наш корреспондентский пункт на протяжении уже 10 лет показываем и рассказываем телезрителям всей нашей страны о том, что происходит на территории СКО.

В честь профессионального праздника благодарственные письма и почетные грамоты акима области получили около 10 работников СМИ.