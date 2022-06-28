Круг защиты от пожаров: как оберегают леса от возгораний?

ЖАНЕЛЬ БИСЕНБАЕВА, корреспондент:

— Круг защиты от пожаров. В СК начался процесс опашки территорий. Работа кипит в Куйбышевском лесничестве. Здесь предстоит сделать 261 километр минерализованных полос.

На первый взгляд процесс опашки очень прост — взять курс и ехать прямо до конечной точки. Но, кому как не водителю знать о трудностях такой работы. Сергей Малков за рулём подобной техники уже 17 лет. Бороздит окраины леса он каждый год. Говорит, нередко в маршруте встречаются малопроходимые и даже заболоченные места.



СЕРГЕЙ МАЛКОВ, тракторист, Кызылжарский район:

— Всякие трудности бывают, конечно. То вода, буксуем. Вызываем помощь, вытаскивают нас. По лесам ездим, нарезаем там полосы, производим посадку.

Прорезают минполосу обычно там, где есть риск возникновения пожаров. Чаще всего искусственное препятствие делают вокруг лесов. Возгорания здесь нередки. За полгода в Кызылжарском районе произошло два лесных пожара. Ущерб их небольшой, по одному гектару в каждом лесничестве. Зарегистрировали здесь и 62 возгорания. Большая часть из них произошла из-за человеческой халатности. Кстати, она нарушителю обойдётся недёшево — от 10 до 30 МРП, это почти 90 тысяч тенге.



РУСТЕМ ЖАНАХМЕТОВ, инженер охраны и защиты леса, Кызылжарский район:

— Устанавливаем аншлаги противопожарные — агитационная работа. Аншлаги на противопожарную или природоохранную тему с призывом не разжигать пожары, не мусорить. С начала противопожарного сезона проводим рейдовые мероприятия.

Примерно в такой же период здесь проводят опашку лесов. Ранняя весна, середина лета и осень. Это основные временные отрезки данного процесса. Его, кстати, нередко повторяют. Прорезанная полоса, ширина которой по стандарту 4 метра, прорастает буквально за несколько месяцев.

Общая площадь лесов Кызылжарского района чуть больше 68 тысяч гектаров. Входят туда четыре лесничества. В каждом из них противопожарную опашку уже провели.