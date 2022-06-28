54 стихийные свалки в СКО обнаружили на космоснимках

Загрязнение сероводородом, отработанные урановые месторождения и стихийные свалки. О главных проблемах экологии СК говорил руководитель профильного управления на брифинге. В области насчитывается 454 места размещения ТБО. Разрешительную документацию имеют только 15 полигонов. Космоснимки показывают, на территории области сейчас 54 несанкционированных свалок.

АЗАМАТ БЕКТАСОВ, руководитель департамента экологии по СКО:

— В ходе выездов сотрудниками мобильной рабочей группы по г. Петропавловску зафиксировано 26 несанкционированных мест размещения отходов, по Кызылжарскому району — 27 таких свалок.

С целью их ликвидации были направлены письма акимам г. Петропавловска, Кызылжарского района и департамент полиции СКО. За 1 полугодие привлечено 5 граждан за образование стихийных свалок.

В сумме они получили штрафы на 153 тысячи тенге. Пострадал за такое же нарушение и карман акима Бескольского сельского округа. Не первый раз жители села Байтерек жалуются на растущую свалку рядом с населённым пунктом.

АЗАМАТ БЕКТАСОВ, руководитель департамента экологии по СКО:

— По результатам проверки выявлен ряд нарушений. Основное -функционирование этой свалки без разрешительных документов и экологических экспертиз. Аким Бескольского сельского округа привлечен к административной ответственности. Решением суда иск департамента удовлетворён. Срок ликвидации поставили до 1 июля. В случае неисполнения работа будет продолжена судебным исполнителем.

К слову, штраф 87 тысяч аким Бескольского сельского округа добровольно оплатил. Осталось теперь разгрести свалку, куда годами сельчане складывали мусор. На это осталось 2 дня. Немало нарушений и на городской свалке ТБО. Не первый раз там фиксируют возгорание мусора.

АЗАМАТ БЕКТАСОВ, руководитель департамента экологии по СКО:

— Выявлены нарушения: сам факт горения, несоблюдение технологии складирования, т.е. отсутствие изоляционного материала, сетчатое ограждение установлено частично. Полностью захламлена прилегающая территория полигона.

ТОО «Кызылжар Тазалык» получило штраф в 250 тысяч тенге. Департамент экологии подал иск в суд на приостановление работы полигона, пока там не устранят все нарушения.