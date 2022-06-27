«Кызылжар-2022» — фестиваль национальных видов спорта

Фестиваль национальных видов спорта собрал спортсменов со всей области. Состязания по 12 видам проходили в районе Шал акына.

В этом зале соревнуются 85 спортсменов по қазақ күресі. Возраст участников — старше 18 лет.

ЕСЛЯМБЕК БИКМУРЗИН, главный судья состязаний по қазақ күресі:

— Есть чемпионы Казахстана, мастера спорта, кандидаты в мастера спорта. Сильнейшие борцы борются. И неплохо. Выигрывают пока.

Борются спортсмены в 8 весовых категориях — от 55 кг до 110. Адиль Каиров выступает в весе 100 килограммов.

АДИЛЬ КАИРОВ, спортсмен, район Шал акына:

— Я уроженец района Шал акына. Защищаю честь родного района. Бои идут хорошо. Все соперники — молодцы, подготовленные. Всем желаю удачи. Пусть победит сильнейший.

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— Развернулась напряженная борьба и на стадионе. Соревнуются участники в национальной игре «кокпар». Всего участие принимают 11 команд. Сейчас на поле спортсмены из районов Шал акына и Жамбылского.

Играют два периода по 20 минут. В одной команде по 12 человек, но активную борьбу за приз ведут четверо. По словам главного судьи, игры в этом году зрелищные. Команды заметно улучшили свои навыки.

РАМАЗАН МАХАТОВ, главный судья игр по кокпару:

— С каждым годом можно сказать спасибо районам, этот вид спорта развивается. По ступеньке, по ступеньке у нас команды улучшаются, уровень поднимается.

Совсем скоро на поле выйдет команда Уалихановского района. В подобных играх спортсмены принимают участие не первый раз.

АБЫЛАЙХАН МАХАТОВ, спортсмен, Уалихановский район:

— Когда мы начинали, участников было не так много. Наш тренер Рамазан Махатов настраивал нас, вовлекал в районные игры. Мы не пропускали состязания. Сейчас в команде 10 человек и все мы родственники, братья.

Все команды с достоинством защитили честь своего района. Отличилась акжарцы — они заняли первое место, серебро взяла команда Тайыншинского района.

Тем временем на главной площади развернулись палатки с сувенирами, готовятся угощения и яркая концерная программа. Все жители и гости города Сергеевки собрались на открытие фестиваля.

На площадку выходят представители районов. В составе каждой сборной есть победители республиканских и международных состязаний. С городстью они представляют свой район. Поздравил участников с открытием фестиваля от лица акима области его заместитель Гани Ныгыметов.

Всего в фестивале национальных видов спорта участие приняли более 700 спортсменов. Первенство среди всех районов завоевали участники из района Шал акына. Они были лучшими в играх по казак куреси, тогыз кумалак, жекпе-жек и бес тас. Второе общекомандное место у акжарцев, третье увезли жители Кызылжарского района. К слову, следующие игры пройдут именно там.

Диана Салихова