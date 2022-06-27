Кумар Аксакалов в Аккайынском районе

Делают извилистые круги, чтобы не наткнуться на ямы. Такая многозадачность у водителей села Власовки Аккайынского района каждый день. Автолюбители знают, что место, полное «сюрпризов», сильно ударит по карману в какой-нибудь из СТО. Потому ошибок здесь стараются не допускать. Но, бездорожный квест скоро закончится. В селе, наконец, впервые за 40 лет, начали приводить в порядок асфальтовое покрытие. За три недели проложили 400 метров нового полотна.



ЕЛЕНА ВИТКОВСКАЯ, аким Власовского сельского округа, Аккайынский район:

— Во Власовке 13 дорог — это 13,5 км. Сейчас сделаем 4,6 км. У нас разработаны все проекты на средний и текущий ремонты. Мы будем надеяться, что выделят средства по программам. Я думаю, что мы решим и закроем наше село полностью средним и текущим ремонтом дорог.

Приехал проинспектировать состояние нового, хоть и небольшого участка полотна глава региона. Заключения от национального центра качества дорог на руках у подрядчика ещё нет. Но, погрешности видны даже визуально. Их заметил и Кумар Аксакалов.

Не дадут заехать в село большегрузам и арки. Их планируют установить на 10-ти улицах. В скором времени здесь появятся дорожные знаки и уличное освещение. Переменам во Власовске сельчане очень рады.



МАРИНА ПОЛТАВЕЦ, жительница с. Власовки, Аккайынский район:

— Вот мой велосипед спортивный. Довольная, раньше была кочка на кочке. Теперь дети и мы тоже занимаемся спортом. Спасибо большое.



КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Теперь вопрос — это, конечно же, дороги до Киялов. Наверное, на будущий год мы уже начнём эту работу. Конечно, там надо этапами проходить, чтобы все вопросы сразу решить.

На ремонт дорог во Власовке выделили 230 млн тенге из республиканского бюджета. Завершить все работы планируют до 1 сентября. А пока отремонтированная улица Калинина — любимое место всех сельчан, особенно детей на велосипедах. Осмотрев ремонт дорог, Кумар Аксакалов ознакомился со строительством МТФ на 400 голов. Начали возводить современный комплекс в ТОО «GRAIN RICH» несколько месяцев назад.

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ВЛАДИМИР ГЕРДТ, директор ТОО «GRAIN RICH», Аккайынский район:

«Сейчас нам надо разработать план. Мы же договорились, что будет выделение средств на оборудование в пределах 300 млн и на приобретение скота — 400 голов голштин — это либо из Чехии, либо из Германии. До конца года мы должны часть скота завезти».

Всего в Аккайынском районе строятся две МТФ. Еще три открыты и нарабатывают свои производственные мощности. Об этом Кумар Аксакалов рассказал уже на встрече с жителями села Киялы. Вместе они для начала выслушали итоги работы крупных местных товариществ. Их в Аккайынском три. Сельхозтоваропроизводителям государство помогает ежегодно. За пять лет больше всех получили в ТОО «Салют» — 524 млн. Помимо своих основных работ на предприятии обязуются помогать и развивать родное село. С обеими задачами здесь справляются хорошо. По крайней мере, так говорят сами сельчане.

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— Хочется сказать огромное спасибо от всех жителей села. Он старается всем помогать не только жителям, но и школе. Когда нам нужно помощь, всегда поможет.

— Оказывает всяческую поддержку, помощь. С любой просьбой, с какой бы мы не обращались, он всегда относится с пониманием. За что от лица всех преподавателей и студентов хочется сказать большое спасибо!

К остальным ТОО также вопросов от сельчан не было. Задался ими сам глава региона. Кумара Аксакалова интересовала ситуация с подорожанием продовольственных продуктов. Возмутила акима области цена за одну булку хлеба. Стоит она здесь 140 тенге. Такая стоимость в селе, где функционируют три крупных хозяйства, недопустима, говорит аким области.



КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Там, где слишком дорого, особенно в эти годы, людей надо поддержать. Наверняка, в этом году тоже цены на продовольствие будут высокими. Но, надо людей поддержать. Может на будущий год всё это снизится. Мы говорим об этом времени, надо людей поддержать!

Руководители товариществ предложили, объединившись, открыть в селе пекарню. Директор ТОО «Салют» Андрей Бутко присмотрел даже помещение. Но, реализовать идею так и не смог. Кумар Аксакалов поручил довести дело до конца в ближайшее время.